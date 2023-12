Castelfalfi, Toscana

Secondo la tradizione, c’è chi festeggia Natale con una cena sontuosa il 24 dicembre, con apertura dei doni a mezzanotte, e chi osserva le tradizioni del pranzo del 25 dicembre, con spacchettamento al mattino. A Castelfalfi, un borgo medievale tra le colline toscane, con le luminarie artistiche tra le stradine lastricate, si festeggiano entrambi con due menù dello chef Davide De Simone al bistrot Olivina. Come di consueto tutti i pasti terminano con una fetta di panettone classico con crema al mascarpone.

L’appuntamento per il cenone del 31 dicembre è alla Country Club House o al bistrot, con una serata dedicata a James Bond, e dress code in smoking e abito lungo. In un’atmosfera alla «Casino Royale», si gioca alla roulette e si ascolta musica swing dal vivo. Il giorno dopo, sveglia tardi, brunch tra le stazioni gastronomiche dell’Olivina e passeggiata nella tenuta per godersi la meraviglia del paesaggio di colline, vigneti e cipressi di quest’angolo di Toscana, a uguale distanza da Firenze e Pisa. PS: la spa, inaugurata questo autunno, è la prima del brand Rakxa in Italia con rituali olistici che usano campane tibetane, cristalli e i nostri chakra.