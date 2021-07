I castelli della Sassonia tra festival, hotel da favola (e fantasmi)

Luoghi maestosi in cui il tempo si è fermato, dove pernottare e vivere alla corte del re, gustare le migliori specialità gastronomiche, entrare nel vivo dell’epoca barocca e partecipare a festival di musica. La regione della Sassonia vanta 50 residenze da favola da visitare, tra palazzi storici e castelli, monasteri, rocche e fortezze. Alcuni, trasformati in hotel, offrono soggiorni principeschi.

Con la tessera schloesserland-Pass (al costo di 20 euro per 10 giorni o 40 euro per tutto l'anno) l'entrata in queste dimore è gratuita.

Per info sui castelli, i parchi e tutte le residenze da visitare in Sassonia



