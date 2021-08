Sono diversi i castelli in vendita in Italia. Negli ultimi mesi il mercato delle dimore storiche è cresciuto in maniera esponenziale e il covid ha spinto il mercato del lusso. Ville e castelli sono acquistati per diventare hotel o residenze personali da imprenditori facoltosi. Pochi gli italiani. Il target degli acquirenti è composto soprattutto da giovani stranieri. I prezzi vanno (circa) dai 3 ai 10 milioni di euro, esclusa la manutenzione che ha un peso molto significativo negli anni. Di seguito, alcuni esempi di castelli italiani “in vendita”.

