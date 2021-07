A Dresda sulla riva destra dell’Elba, immersi in una posizione unica e circondati da un bellissimo paesaggio, furono costruite tre magnifiche dimore: il Castello di Albrechtsberg, il Lingnerschloss e il Castello di Eckberg. Quest'ultimo offre anche il pernottamento agli ospiti, in eleganti camere superior a 4 stelle oppure in confortevoli camere a tre stelle nelle antiche scuderie. Il Castello è servito anche da un ristorante: sia che si ceni nella storica sala o nel giardino d’inverno con finestre gotiche alte fino al soffitto, la vista è davvero magnifica sul fiume Elba, sulla storica città di Dresda e in lontananza sulla Svizzera Sassone.

3/7 5/7 Menu