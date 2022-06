Castello di Aymavilles - Valle d'Aosta

Il castello di Aymavilles, noto per la sua duplice identità medievale e barocca e per la sua posizione panoramica visibile all'ingresso della Valle di Cogne, è stato da qualche mese mirabilmente ristrutturato dopo i complessi lavori di restauro, Oggi è possibile visitarlo e apprezzarne la nuova veste immersi in una suggestiva e sfavillante atmosfera. Il castello ospiterà il 3 luglio i FASTI BAROCCHI AL CASTELLO DI AYMAVILLES Concerto dell'Ensemble Musica Inaudita. Si tratta di un viaggio storico alla riscoperta delle vestigia sonore in armonia con l'architettura della prima metà del Settecento. A seguire, visita guidata al castello e alla collezione dell'Académie Saint-Anselme.

