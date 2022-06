Castello del Buonconsiglio - Trentino

La sua storia attraversa poco meno di 800 anni di storia, da quando venne ultimato per diventare sede dei principi vescovi, nel 1255. Conobbe il punto più alto nel ‘500, quando all'antica fortezza medievale (Castelvecchio) si aggiunse il Magno Palazzo, una delle più sontuose residenze rinascimentali italiane, che fanno del Castello di Buonconsiglio il più importante monumento storico-artistico della provincia di Trento e non solo. Vi si trovano affreschi di Girolamo Romanino, Dosso e Battista Dossi, Fogolino, mentre nella Torre Aquila è custodito il celebre “Ciclo dei Mesi” , una delle più importanti testimonianze del gotico internazionale realizzato nel 1400 dal pittore boemo Venceslao. Non mancano una sezione archeologica e ambienti che illustrano la Preistoria, la Romanità e l'Alto Medioevo, mentre altre attività abbracciano anche le sedi periferiche di Castel Beseno in Vallagarina, Castel Stenico nelle valli Giudicarie e Castel Thun in Val di Non.

