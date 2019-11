Castello di Canossa, al via il restauro grazie a fondi privati Sicem Saga devolve oltre 100mila euro per la valorizzazione dell'antichissimo manufatto, inserito tra i monumenti nazionali. Tra gli obiettivi: sviluppo del territorio e occupazione di Natascia Ronchetti

2' di lettura

Quando fu fondata, nel 1960, era la più grossa azienda di Canossa e un punto di riferimento per tutta la comunità. «Passo dopo passo siamo cresciuti insieme al territorio, che ora vogliamo ringraziare».

Filippo Gazza è il contitolare insieme al fratello Savino di Sicem Saga SpA. Un'industria – produce pasta per carta – alla quale adesso si deve una parte degli interventi di consolidamento e restauro del leggendario Castello di Canossa, noto in tutto il mondo per aver fatto da sfondo alla famosa umiliazione dell'imperatore Enrico IV, arrivato fin qui per supplicare Papa Gregorio VII – era il gennaio del 1077 – di revocargli la scomunica.

L'azienda, grazie al meccanismo di agevolazioni fiscali Art Bonus messo a punto dal ministero ai Beni Culturali, ha infatti devoluto 105mila euro a favore dell'associazione culturale Matilde di Canossa per la valorizzazione dell'antichissimo manufatto, inserito tra i monumenti nazionali. Il finanziamento permetterà di sostenere diversi interventi per la conservazione e la riqualificazione del castello e dei percorsi destinati ai visitatori.

Operazione che non ha nulla a che vedere con il marketing. «Il nostro non è un prodotto di largo consumo – dice infatti Filippo Gazza -. Però crediamo fermamente che un’attività produttiva, se è gestita eticamente e ha tra i principali obiettivi il miglioramento della sostenibilità, possa contribuire in modo determinante all'occupazione, allo sviluppo del territorio, al benessere dei cittadini».

Tutto nato dalla volontà, come spiegano i due imprenditori, di “partecipare attivamente alla rinascita e alla fruibilità di un'opera di così rilevante importanza storica e culturale”.