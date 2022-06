Castello Estense – Emilia Romagna

Impossibile non pianificare una visita a questa meraviglia icona di una città e di un territorio riconosciuti dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità. Nel cuore del centro storico di Ferrara e sormontato da quattro torrioni da cui godere (saliti 120 gradini) una vista panoramica aerea unica, il Castello Estense venne edificato nel 1385 come strumento difensivo di controllo politico e militare per volere del marchese Nicolò II D'Este, su progetto di Bartolino da Novara. Per lunghi anni sede del potere della famiglia, oggi la fortezza è sede di mostre temporanee e permanenti e permette di compiere un viaggio nel tempo tra preziosissimi affreschi, arredi e oggetti d'epoca. Per gli amanti del genere è uno degli esempi più importanti dell'architettura castellana italiana, una testimonianza ben riuscita dell'evoluzione da torre a palazzo rinascimentale, con tanto di fossato colmo d'acqua e connotato da rossi mattoni balaustre bianche: la tappa d'obbligo, in tal senso, è il Museo del Castello, allestito dall'architetto Gae Aulenti per narrare la storia dell'edificio dalle cupe prigioni agli splendori dei saloni affrescati fino alla storia dei vari poteri che vi hanno dimorato.

