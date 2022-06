Castello di Miradolo – Piemonte

Il Castello di Miradolo, non lontano da Pinerolo, è all'imbocco della Val Chisone, da dove si gode una meravigliosa vista sul Monviso. È costituito da una parte nobiliare e da una zona rustica, che tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento assumono una conformazione molto simile all'attuale. Bellissimo il suo parco e il suo giardino che hanno ripreso vita da quando nel 2007 l'intero complesso fu acquistato da un gruppo di privati e concesso in comodato gratuito alla Fondazione Cosso che, l'anno successivo, inaugurò la sua attività e avviò un imponente progetto di restauro del Palazzo e del Parco al fine di salvarlo dall'abbandono e dall'oblio e di restituire al territorio una risorsa di enorme importanza storica e artistica. Oggi è un luogo unico in cui accanto alla bellezza del luogo il castello ospita una ricchissima attività culturale, didattica e sociale che spazia dall'arte alla musica, dalla letteratura alla formazione. Da non perdere fino a fine giugno la mostra “Oltre il Giardino”, dedicato alla carriera e ai contributi di Paolo Pajrone che in 50 anni di carriera ha curato più di 800 giardini. Il 26 giugno all'alba appuntamento imperdibile con il concerto d'estate mentre intorno c'è il silenzio della natura.

3/14 5/14 Menu