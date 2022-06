Castello di Miramare - Friuli Venezia Giulia

Uno dei luoghi per eccellenza del Belpaese dove sentirsi principi e principesse, anche solo per un giorno. Tante sono infatti le virtù di questo edificio che svetta a picco sul mare, specchiandosi nel Golfo di Trieste e regalando a chi lo visita un panorama veramente d'eccezione. Fu fatto erigere dall'arciduca d'Austria Ferdinando Massimiliano d'Asburgo per condividerlo con la consorte Carlotta del Belgio e a distanza di un secolo e mezzo restano tracce della sua impronta nobiliare nei pregiati arredi originali conservati nell'area adibita a museo. Menzionato anche in una poesia di Carducci e facilmente raggiungibile dal centro del capoluogo giuliano, il Castello di Miramare è un piccolo gioiello che racchiude in sé diversi stili (neo-medievale, barocco e neogotico) meritandosi sicuramente una visita.

