Al Castello di Moritzburg dal 7 al 22 agosto 2021 si tiene il prestigioso Festival di Moritzburg, per ascoltare concerti di musica classica in uno scenario open air da favola. Immersi nella natura del grande parco e circondati da uno specchio d'acqua, questo festival - a cui partecipano musicisti solisti provenienti da tutto il mondo - è un must per gli amanti della musica, ma anche un'ottima occasione per decidere di andare a visitare il palazzo e le sue ricche sale. Una chicca da non perdere visitando il parco è sicuramente il “Castelletto dei fagiani”, uno splendido edificio con un porticciolo in miniatura e un delizioso faro in stile Rococò.

