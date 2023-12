Castello di Reschio, Umbria

Dove la Toscana incontra l’Umbria, e la magia delle festività natalizie si unisce all’eleganza senza tempo del jazz per realizzare un’armonia di incontri.

A Reschio, dove il paesaggio ricorda i dipinti del Perugino e il Castello è diventato un resort elegante, l’attesa del 2024 si celebra per tre giorni consecutivi con il Festival Jazz di Capodanno. Si inizia sabato 30 dicembre con jazz dal vivo nelle Antiche Scuderie dove si assiste al dressage dei cavalli spagnoli di proprietà, e si curiosa tra i banchi del mercatino o farsi predire il futuro da indovini e cartomanti. La serata prosegue con un concerto di Veronica Swift vocalist newyorkese di talento e e importante autrice che ha composto per John Legend, David Guetta e Beyoncé, accompagnata dal pianista Steven Fiefke, giovane e prestigioso vincitore del Grammy Award. Dopo il concerto, la serata prosegue al Casinò con street food, bevande e musica, e anche la tombola con ricchi premi e cotillon.

La domenica 31 dicembre si festeggia con la sontuosa cena di gala e ballo, accompagnati dalla Daisy’s Big Band. Poi si balla fino all’alba con il celebre Parisian DJ’s set. Dress code: Old Hollywood Glamour e Black Tie. Il primo gennaio, corteo di auto d’epoca e brunch, con i classici della musica italiani.