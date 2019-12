Castello di Rivoli, incertezza sulle disponibilità dei contributi pubblici

Patrimonio netto

I conti 2018 evidenziano un risultato finale in sostanziale pareggio (6.805 euro) e il patrimonio netto si attesta a 451mila euro in crescita da 445mila del 2017 per effetto del risultato 2018. Il patrimonio netto è libero in quanto non presenta valori vincolati.

La collezione

Nel 2018 la raccolta permanente del museo si è arricchita con numerose nuove opere tra cui quelle degli artisti Nalini Malini (nel 2019 vi è stata una retrospettiva dell'artista in collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi) e Yuri Ancarani entrato in collezione in seguito alla vittoria da parte del museo del bando ministeriale Progetto Italian Council. Il costo complessivo delle opere entrate in collezione è ammontato a 36mila euro circa. Come sempre la collezione beneficia delle acquisizioni effettuate dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT in occasione di Artissima che vengono in parte cedute in comodato uso gratuito al museo. Il valore di questo prestito è indicato in bilancio per 30,5 milioni. Sono inoltre entrate in deposito opere di Giovanni Anselmo, Mathilde Rosier e Eminio Prini.