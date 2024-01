Castellucci e altri imputati risarciscono 193 parti civili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dieci imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi, compreso l’ex ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, hanno deciso di risarcire 193 fra le parti civili del processo, che formulano così, nei loro confronti, la revoca della costituzione.

Nel gruppo di ex manager imputati per il collasso del viadotto che hanno imboccato la strada del risarcimento, oltre a Castellucci, figurano, tra gli altri, Paolo Berti (ex direttore operazioni centrali di Aspi), Michele Donferri Mitelli (ex direttore manutenzioni) e Antonino Galatà, ex ad di Spea (la società controllata di Aspi che si occupava di manutenzioni).

Sarà versato alle parti il 10-20% dei danni richiesti

L’entità del risarcimento, per il momento, non è stata ufficilizzata, in quanto al centro di un patto di riservatezza tra le parti. Secondo indiscrezioni, però, ammonterebbe alla somma complessiva di circa 5 milioni di euro. A ciascuno dei destinatari, in sostanza, andrebbe una cifra compresa tra il il 10 e il 20% dei danni richiesti.

«In considerazione del reiterato rifiuto, da parte di Aspi - scrivono i difensori delle parti civili ammesse al processo - di riconoscere il risarcimento per il danno subìto, 193 parti civili hanno raggiunto un accordo per una transazione parziale con un piccolo gruppo di imputati».

I legali: «Non è ammissione di colpa»

I legali precisano anche che «solo nei confronti di tali imputati» viene «formulata revoca della costituzione di parte civile»; e che «la transazione non è in alcun modo intesa dai partecipanti ad essa come una, anche implicita, ammissione di colpa ma solo come atto di disponibilità nei confronti di un numero rilevante di individui, famiglie, piccole attività e associazioni sindacali». La notizia è emersa nel corso dell’udienza del processo relativo al collasso del viadotto sul Polcevera, avvenuto il 14 agosto del 2018, provocando 43 vittime.