Castiglion del Bosco apre ville e suite per (pochi) turisti vip Questa estate non aprirà il resort ma solo la parte destinata agli stranieri che arrivano in Toscana con jet e mezzi privati. di Sara Magro

Una delle 11 ville di Rosewood Casiglion del Bosco in Val d'Orcia, il cui paesaggio è tutelato dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità. Distanti l'una dall'altra e molto ampie offrono una garanzia in questo periodo di pandemia.

3' di lettura

La stagione 2020 dell'alta hôtellerie stava per cominciare quando l'8 marzo è arrivata la notizia del lockdown. I cinque stelle italiani, considerati tra i più lussuosi e belli del mondo, si avviavano ad annunciare nuove suite, spa, chef. Tutto bloccato da un inatteso e invisibile nemico che ha paralizzato il mondo e il turismo.



Gli esperti dicono che quando il turismo riprenderà, all'inizio sarà costituito da italiani che viaggiano in Italia. Il punto però è che i nostri hotel di lusso hanno fino al 75% di clientela straniera. Ed è chiaro fin d'ora che americani, inglesi, e gli altri abbienti forestieri non arriveranno come al solito. Distanziamento sociale e sanificazione saranno le prime garanzie richieste. Come si possono assicurare?

Ne abbiamo parlato con Davide Bertilaccio, vice presidente regionale di Rosewood Hotels & Resorts e direttore generale di Castiglion del Bosco (https://www.rosewoodhotels.com/it/castiglion-del-bosco), che per quest'anno non apre il resort, ma punta sulle ville di lusso, isolate nella tenuta fondata da Massimo e Chiara Ferragamo, sulle colline della Val d'Orcia, in Toscana.



Ci sarà una stagione turistica 2020?

Molti albergatori vogliono riaprire a giugno, anche solo per dare un segnale positivo. Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto i conti, e tra spese di avvio, assunzione di personale e adozione di nuove misure di sicurezza ancora incerte, preferiamo evitare. Paradossalmente, in questo momento, l'hotel chiuso è un problema minore. Contiamo però sulle ville che quando la situazione sarà un po' più tranquilla, possono rappresentare una vacanza sicura per i nostri clienti, per l'80% americani e inglesi.



È passata la voglia di viaggiare?

No, quella non passerà mai. Però oggi, le persone hanno bisogno di garanzie per muoversi. In questi giorni sono state presentate varie proposte “salva estate”, come le spiagge con le paratie di plexiglas: va bene essere positivi e creativi, ma non penso che queste siano soluzioni praticabili. Quanti sono disposti ad andare al mare in un acquario, con guanti e mascherine?



Quali garanzie offrite agli ospiti?

A Rosewood Castiglion del Bosco ci riteniamo fortunati perché lavoriamo con una clientela particolare. Molti nostri ospiti arrivano in jet privato a Grosseto, poi in elicottero fino alla tenuta. Poi, una volta lì, la situazione è ideale, con le ville indipendenti da 1000 mq sparse in una campagna di 2200 ettari. Tutti i servizi sono personali ed esclusivi, dallo staff al cibo, alle attività nella tenuta, come le degustazioni di Brunello in cantina e il golf club privato. Sarà facile rispettare il distanziamento sociale. Credo che viaggiare tornerà a essere un privilegio per pochi.