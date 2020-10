Casual e accessori: le nuove coordinate per chi ama la moda

SKOAKTIEBOLAGET, Stoccolma Skoaktiebolaget è forse la più elegante boutique di calzature della capitale svedese, ha uno staff molto preparato ed è famoso tra gli intenditori di scarpe di tutto il mondo. Affettuosamente abbreviato in “Skoak”, il suo nome può essere tradotto in “Shoe Incorporated” e propone modelli di brand artigianali come Enzo Bonafé, Paolo Scafora, Saint Crispin's, John Lobb. C'è anche un'apprezzata linea della maison che si chiama Löf & Tung.

Nybrogatan 23; www.skoaktiebolaget.com

Cinture e scarpe di pelle Skoaktiebolaget.

STEFANO BEMER, Firenze

Ha senso venire qui anche solo per farne esperienza. L'atelier si trova in un'antica chiesa sulla riva sud dell'Arno e si sviluppa su tre piani che includono negozio, laboratorio, scuola e spazio sartoriale. La maggior parte delle scarpe vengono interamente cucite a mano, comprese le più esclusive, realizzate su misura.

Via di S. Niccolò 2; www.stefanobemer.com

Stefano Bemer.

E. MARINELLA, Napoli

L'atelier di cravatte E. Marinella è noto anche perché è il suo proprietario in persona, Maurizio, ad aprire presto ogni mattina, invitando gli amici per un caffè, oltre che per fare acquisti. Lo spazio è minuscolo, pieno di cravatte inguainate in plastica e cartoncino. Cravatte che hanno impreziosito il collo della maggior parte dei politici europei e di molti membri di famiglie reali. Insomma, sarete sempre in buona compagnia.

Riviera di Chiaia 287; www.emarinella.com

OPTIMO, Chicago

Optimo ha una delle migliori produzioni di cappelli al mondo, panama o fedora, confezionati con le paglie e i feltri più pregiati. Vengono realizzati nella Optimo Factory, in un'altra zona di Chicago rispetto allo showroom, che ha ricevuto premi sia per lo stile sia per la qualità. Il negozio di Optimo, a downtown, è un'oasi tranquilla, con luci soffuse, dominata da un lungo bancone di legno dal quale i clienti possono richiedere i cappelli. Nessun self-service: si viene serviti personalmente.

51 W Jackson Blvd 51; www.optimo.com