Coronavirus, Catalfo: «Reddito di emergenza anche a chi lavora in nero. Nessuno perderà il lavoro»

Inps: già 2,45 mln domande per 5,1 mln prestazioni

Intanto l’Inps ha fatto sapere che le domande per le prestazioni previste dal decreto cura Italia arrivate all'Inps entro le 8.00 di questa mattina sono state esattamente 2.456.101 per 5.188.901 beneficiari. Per le indennità ai lavoratori autonomi di 600 euro riferite al mese di marzo sono arrivate 2.092.432 domande mentre per la cassa integrazione ordinaria sono arrivate 101.000 domande per 1.939.000 beneficiari. Per l’assegno ordinario sono arrivate 58.000 domande per 952.800 beneficiari. Per i congedi parentali le domande sono state 184.201 mentre per il bonus baby sitting sono state 20.468.

Ci saranno investimenti per la liquidità delle imprese

La ministra ha parlato anche delle misure per le aziende. «Ci saranno ulteriori investimenti per la liquidità delle imprese e questo - ha concluso -dovrebbe consentire al sistema economico di non affrontare nel futuro i dati che ci arrivano da altri paesi europei e non solo» sulla disoccupazione. «Mi sento ancora di dire che nessuno perderà il lavoro», ha assicurato.

