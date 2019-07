Catalogna e lavoro, i nodi irrisolti della Spagna senza governo

«La maggiore incertezza sulla politica economica sembra avere un impatto limitato sull’attività. Tuttavia - afferma Miguel Cardoso, capo economista di Bbva Research - sono necessarie riforme per contribuire a invertire la tendenza al rallentamento, per ridurre la disoccupazione strutturale e per aumentare la crescita potenziale: le chiavi per ridurre la disuguaglianza». Per Cardoso i timori vengono dalla frammentazione politica, che rende «molto difficile costruire consenso sulle riforme necessarie per la crescita inclusiva» e da accordi di governo che possano «peggiorare le condizioni dei conti pubblici» o «scoraggiare il risparmio e gli investimenti».

Il Fondo monetario ha sottolineato, pochi giorni fa, l’urgenza per Madrid di «tagliare il deficit strutturale di bilancio, contenere l’indebitamento verso l’estero» e «ridurre la dualità del mercato del lavoro, diviso tra contratti a tempo indeterminato e contratti a termine». L’Ocse aggiunge alle critiche al mercato del lavoro, la raccomandazione di rivedere «l’efficienza e la progressività del sistema tributario».

Per gestire le tensioni in Catalogna, come per un’azione incisiva di politica economica, tuttavia, serve un governo con pieni poteri, che la Spagna non ha da febbraio e non avrà fino a settembre, o fino all’anno prossimo se si tornerà a votare.