Catalogna, le ragioni e le colpe di un conflitto senza via d’uscita

La sentenza storica contro i leader indipendentisti

Con una sentenza storica, il 14 ottobre, la Corte suprema di Madrid ha condannato i leader indipendentisti catalani , colpevoli di aver tentato di sovvertire l’ordine pubblico della Spagna con il referendum sulla secessione organizzato nell’ottobre del 2017 e con la conseguente proclamazione della Repubblica indipendente di Catalogna nell’Assemblea regionale. Pesantissime le pene inflitte dai giudici del Tribunale supremo che hanno escluso il reato più grave di ribellione, chiesto dall’accusa, ma che con la condanna per sedizione (e abuso di fondi pubblici) hanno aperto una nuova fase di tensione con il fronte dei partiti nazionalisti che insistono sulla secessione della Catalogna.

È stato condannato a 13 anni di reclusione per sedizione e malversazione, Oriol Junqueras, ex vicepresidente della Generalitat e capo della Sinistra Repubblicana catalana, rinchiuso in carcere da quasi due anni. È stata condannata, per un totale di cento anni di carcere, tutta la prima linea dei partiti indipendentisti. Altri leader catalani , come Carles Puigdemont, sono fuggiti all’estero per evitare la prigione. Ma gli indipendentisti non si arrendono. «Non c’è altra soluzione che una Catalogna libera e indipendente», ha detto Junqueras dal carcere. Puigdemont dal Belgio ha accusato lo Stato spagnolo di agire «per vendetta». Quim Torra, l’attuale governatore della regione ha rilanciato (tra lo stupore di tutti, compresa la sua parte politica) promettendo «un nuovo referendum e l’indipendenza entro il 2021».

La tensione nelle strade di Barcellona

Da giorni, dopo le condanne della Corte suprema, le manifestazioni di protesta del fronte indipendentista sono tornate a riempire le strade di Barcellona e delle città catalane. Cassonetti dell’immondizia e a auto date alle fiamme, metropolitane e treni bloccati, scontri violenti con la polizia, centinaia di arresti, decine e decine di feriti da entrambe le parti. E uno sciopero che ha paralizzato Barcellona: negozi vuoti, fabbriche ferme, chiusa anche la Sagrada Familia, rimandato per non correre rischi anche el clasico che Barca e Real Madrid avrebbero dovuto giocare il 26 ottobre.

Il premier socialista Pedro Sanchez è stretto tra la destra che vorrebbe un intervento deciso e muscolare contro gli indipendentisti e la sinistra estrema che chiede, senza spiegare come, un accordo politico con Barcellona. «L’esercizio del diritto di manifestazione è l’espressione e la forza della nostra democrazia. In Spagna sono rispettate tutte le libertà, i diritti e le opinioni. Nessuno è sanzionato per questo, solo per le proprie azioni quando queste sono contrarie alla legalità democratica», ha detto il premier spagnolo chiarendo tuttavia che «il diritto di manifestare deve essere concesso da tutti i poteri pubblici ma anche essere esercitato in modo assolutamente pacifico, senza colpire gli altri cittadini che non partecipano alla protesta».

La campagna elettorale è già iniziata

Subito dopo la sentenza lo stesso Sanchez aveva commentato: «Nessuno è al di sopra della legge, in Spagna non ci sono prigionieri politici ma piuttosto alcuni politici in prigione per aver violato leggi democratiche». Ma aveva anche aperto ai leader nazionalisti catalani: «È per tutti urgente la necessità di aprire un nuovo capitolo basato sulla coesistenza pacifica in Catalogna attraverso il dialogo nei limiti della Costituzione spagnola». La campagna elettorale che porterà al voto del 10 novembre è già entrata nel vivo. Dalle elezioni, per la quarta volta in quattro anni, uscirà quasi certamente un Parlamento frammentato, incapace di esprimere una maggioranza di governo stabile.