Catalogna, Spagna ed Europa stanno meglio insieme L’azione intrapresa per ottenere l’indipendenza della Catalogna serve a rafforzare la destra estremista e i nemici dell’integrazione europea di Pedro Sánchez

(AFP)

6' di lettura

Sopra ogni cosa, l’Europa è libertà, pace e progresso. Dobbiamo andare avanti con questi valori e fare dell’Europa il modello guida di integrazione e giustizia sociale che tutela i propri cittadini. L’Europa a cui aspiriamo, l’Europa di cui abbiamo bisogno, l’Europa che stiamo costruendo, si basa sulla stabilità democratica degli stati membri e non può accettare la violazione unilaterale della sua integrità. L’Europa che ammiriamo è stata fondata sul principio della sovrapposizione di identità e dell’uguaglianza per tutti i cittadini, e sul rifiuto delle ideologie nazionaliste e dell’estremismo.



Per questo motivo, la sfida del separatismo in Catalogna, concepito contro e al di fuori del quadro costituzionale della Spagna, e che mette a tacere la maggioranza dei catalani contrari all’indipendenza, rappresenta una sfida per l’Europa e per gli europei. Preservare oggi questi valori in Catalogna significa proteggere l’Europa aperta e democratica in cui crediamo fermamente.



La Spagna ha sancito questi valori nel 1978, quando creò e ratificò una costituzione pienamente democratica. Questo documento storico fu accolto con un referendum da quasi l’88% degli elettori. In Catalogna, il sostegno e l’affluenza furono ancora più elevati: circa il 90,5% dei catalani aveva appoggiato la nuova costituzione.



La Spagna è quindi sfuggita alla lunga e oscura ombra della dittatura e ha gettato le basi per una nazione basata sullo Stato di diritto, paragonabile oggi alle democrazie consolidate dell’Europa occidentale. Le libertà individuali, per cui gli spagnoli di diverso credo e cultura, tra cui molti catalani, hanno combattuto e vinto, erano state restaurate. E la Costituzione del 1978 ha anche fornito una risposta innovativa e progressista alla diversità territoriale della Spagna trattandola come un bene autentico degno di riconoscimento. Circa 40 anni dopo, il Democracy Index, pubblicato da The Economist, considera la Spagna come una delle 20 democrazie piene del mondo.



La Spagna contemporanea è il secondo paese più decentrato d’Europa, e la Catalogna gode di alcuni dei più alti livelli di autogoverno regionale nel continente, con un ampio trasferimento di poteri in settori cruciali come i media e la comunicazione pubblica, la sanità, l’istruzione e le carceri.