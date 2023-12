Catalogna, territorio con un turismo sostenibile che non ti aspetti

Dici Catalogna e (giustamente) pensi subito a Barcellona o alla Costa Brava. Ma non ci sono solo le piacevoli attrazioni della grande città o del litorale fra gli obiettivi possibili per un viaggio in questa parte di Spagna: ci sono, per esempio, alcune mete naturalistiche inserite nelle “Biosphere Destination” dell’Unesco. Parliamo della Val d’Aran, una regione montuosa sul versante catalano dei Pirenei, in cui trovare piccoli villaggi, picchi di 3mila metri e boschi di latifoglie e conifere abitati da diverse specie animali, aquila reale compresa. La sue chicche? Il Pass’Aran, itinerario ad anello lungo i sentieri percorsi un tempo da contrabbandieri e pastori, e il caviale locale, lavorato artigianalmente dalle uova di storione del fiume Garona. Il Montseney è invece il parco naturale più visitato della Catalogna (è noto per essere l’anello verde di Barcellona) e prende il nome dal massiccio della sierra a cavallo dei territori di Osona, Selva e del Vallès orientale. I suoi 50.000 ettari di superficie sono un mosaico di habitat e di spazi naturali protetti in cui convivono lecceti, pinete mediterranee e un’importante diversità faunistica. Le Terres de l’Ebre, infine, a pochi chilometri da Tarragona, sono una delle terre più incantate della Catalunya per i colori delle sue risaie e delle sue acque punteggiate da fenicotteri rosa, per il birdwatching e le pedalate nel delta del fiume Ebro, per le passeggiate sulle scogliere e le spiagge di dune di sabbia fine.

