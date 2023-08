Catania, l’aeroporto torna pienamente operativo

1' di lettura

Torna pienamente operativo l'aeroporto di Catania dopo l'incendio che lo aveva reso inagibile e poi solo parzialmente aperto.

«Avevamo preso questo impegno con i siciliani e con tutti i turisti che in queste settimane visitano la nostra Isola: da oggi ritorna operativo il Terminal A dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa. L’ordinanza dell’Enac, adottata pochi istanti fa dopo le opportune verifiche e analisi e con le opportune prescrizioni per il personale, permette allo scalo di tornare immediatamente, già da questa sera, alle condizioni di normalità». Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani dopo il via libera arrivato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile.

L’incendio scoppiato la sera del 16 luglio ha provocato grossi disagi a uno scalo cruciale per la Sicilia e non solo. L’aeroporto di Catania serve 91 destinazioni di cui 24 italiane collegate con 229 movimenti (voli partenze/arrivi) e in tre giorni di chiusura sono stati coinvolti più di 38.900 passeggeri al giorno, per un totale di 116.700 passeggeri.