Catania, piano per formare mille esperti digitali Parte a giugno il programma destinato ai giovani del Mezzogiorno. L’iniziativa di tree, società innovativa etnea, in collaborazione con Experis e UniCredit di Nino Amadore

Parte a giugno il programma destinato ai giovani del Mezzogiorno. L’iniziativa di tree, società innovativa etnea, in collaborazione con Experis e UniCredit

3' di lettura

Un piano di formazione gratuita per mille giovani del Mezzogiorno nei settori del digitale e delle tecnologie. Lo ha varato la società catanese tree che ha pianificato un investimento di 3,1 milioni per quella che è stata battezzata tree shool e che aprirà i battenti il 3 giugno a Catania. L’iniziativa punta a dare risposte a un settore in cui la domanda di nuovi occupati è in crescita e secondo le stime di Unioncamere-Excelsior , prima del lokdown e dunque prima dell’accelerazione sul fronte del digitale, nel periodo 2019-2023 vi sarebbe un fabbisogno occupazionale di 300.000 lavoratori con specifiche competenze matematiche e informatiche, digitali o connesse all'ambito “Industria 4.0”.

Destinatari principali della tree school sono i giovani siciliani e del Sud, nella fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni, soprattutto neolaureati e laureandi in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Giovani talenti che stanno concludendo gli studi superiori o il percorso universitario e che saranno quindi alla ricerca della prima esperienza lavorativa e nel momento migliore per avviare la loro carriera.

Da giugno i primi corsi, a ottobre gli altri

I primi due corsi online, di durata di 240 ore, dal lunedì al sabato in modalità part time, ognuno aperto a 30 persone, partiranno a inizio giugno 2020 e formeranno sviluppatori front-end e data scientist. Gli altri corsi partiranno poi a ottobre e formeranno sviluppatori back-end, sviluppatori di app mobile ed esperti di cyber security. «In tree facciamo impresa con la convinzione profonda che ogni progetto debba avere un impatto sociale positivo - spiega Antonio Perdichizzi, fondatore e Ceo di tree - . Riteniamo che il Sud, e la Sicilia in particolare, abbiano le caratteristiche ideali per poter contribuire a colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro, vista la presenza di un elevato numero di giovani di potenziale ma senza opportunità lavorative. Inoltre lo smart e remote working offrono, come stiamo sperimentando in questi mesi, la possibilità di lavorare per startup e aziende di tutto il mondo. Con la tree school individuiamo i talenti migliori, li formiamo e consentiamo loro di mettersi subito in gioco e crescere professionalmente. Catania sarà il fulcro della scuola ma altre sedi con le stesse potenzialità saranno presenti anche in città come Palermo, Messina e in altre regioni del Mezzogiorno».

Il ruolo dei partner: da Experis a UniCredit