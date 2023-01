Catania, un soggetto unico per il trasporto pubblico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rendere più efficiente ed economicamente sostenibile il sistema dei trasporti dell’area metropolitana di Catania. Se ne parla da tempo ma ora il percorso comincia a prendere forma. La questione non è semplice visto che si tratta di integrare i due principali protagonisti del trasporto pubblico all’ombra dell’Etna: l’azienda municipalizzata del Comune di Catania e la Ferrovia circumetnea (Fce) che gestisce parte della metropolitana cittadina e la rete ferroviaria di superficie che corre attorno al vulcano fino a Riposto, l’ultimo se non uno degli ultimi casi di ferrovie ancora controllate direttamente dal ministero dei Trasporti. Se ne parla a Catania nell’ambito di un convegno organizzato proprio dall’Amts, la municipalizzata del trasporto catanese, nel corso del quale sarà presentato un rapporto curato dall’Isfor che dà un quadro completo e chiaro della situazione dell’area mettendola a confronto con quanto è stato fatto in altri grandi aree metropolitane del Paese (da Milano a Roma, da Torino a Brescia, da Genova a Napoli). «Il nostro – spiega Giacomo Bellavia, amministratore unico di Amts che ha promosso l’iniziativa – è solo un modo per mettere sul tavolo alcune questioni. Quella di oggi è una giornata di studio e confronto tecnico tra i vari protagonisti. Non c’è ovviamente un percorso preordinato: l’obiettivo è quello di arrivare a una gestione integrata e efficiente del trasporto pubblico locale nell’area metropolitana di Catania». Un primo tentativo di razionalizzazione è stato fatto dal Pums (il piano urbano di mobilità sostenibile recentemente approvato) del Comune di Catania che ha previsto, per esempio, la creazione di una Agenzia unica della mobilità.

Il tema, da queste parti, è abbastanza urgente: secondo i dati raccolti da Isfor, Catania è ai primi posti in Italia per utilizzo di auto e motocicli: «L’uso dei mezzi privati è dominante – si legge nel rapporto Isfor –. Nella media 2017-2019 il 62,4% degli spostamenti sono stati effettuati in auto (10 punti in più rispetto alla media delle Città metropolitane) e il 4,5% in moto (2,9% la media nazionale)».

Il tutto a fronte di una offerta di trasporto pubblico sottodimensionata rispetto al fabbisogno: «Se si confronta l’offerta con la domanda, guardando ai passeggeri trasportati pro-capite (indicatore da prendere sempre con cautela per la disomogeneità delle rilevazioni) l’indice di copertura di Catania è decisamente più basso, quasi la metà, non solo delle medie metropolitana e nazionale, ma anche di quella del Mezzogiorno. Questo dato sembra suggerire che il nodo critico del trasporto pubblico locale di Catania sia un’organizzazione inadeguata dei servizi». La situazione è certo destinata a cambiare con il potenziamento della metropolitana e dei collegamenti su ferro con i grossi paesi della provincia (come Misterbianco, Adrano e Paternò): in totale sono disponibili fondi per oltre un miliardo. Il progetto di potenziamento della metropolitana si dovrebbe chiudere entro il 2026 «ma si tratta presumibilmente di una previsione ottimistica» dicono dall’Isfor. In vista anche del completamento dei lavori della metropolitana è utile dunque il ragionamento che si va ad avviare, soprattutto per porre un problema: il passaggio di Fce dallo Stato alla Regione siciliana. «Per il conferimento della Circumetnea dallo Stato alla Regione siciliana vi sono riferimenti normativi sufficienti per passare direttamente agli strumenti di trasferimento, ovvero la legge regionale e l’accordo di programma – spiegano dall’Isfor –. In alternativa si può emanare una specifica norma attuativa e successivamente emanare leggi e accordi solo su questioni di dettaglio». Ma siamo solo all’inizio.