Catania, terremoto di magnitudo 4.5 con epicentro in mare

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania ha confermato la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 con profondità 20,2 km, registrata vicino ad Aci Castello, nel catanese.

Dall’istituto fanno sapere inoltre come la scossa si sia sentita con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale e siano arrivate segnalazioni sino a Caltagirone. Agli esperti dell’Ingv, per via della profondità, «stupirebbe l’eventualità di danni», al momento non segnalati.

Non c’è ancora alcuna conferma di eventuali danni o crolli di edifici da parte dei Vigili del fuoco in merito alla forte scossa di terremoto nel catanese di magnitudo 4.5 avvertita in diversi Comuni etnei.

La scossa è avvenuta alle ore 14:06 di venerdì 21 aprile. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, localizzato in mare, sono Aci Castello, Valverde e San Gregorio di Catania.