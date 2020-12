Catawiki, 150 milioni da Permira per crescere nelle aste online Con oltre 10 milioni di utenti si punta a far crescere il bacino investendo in tecnologia e marketing e assumendo esperti. Italia tra i mercati a più alta crescita di Lucilla Incorvati

Con oltre 10 milioni di utenti si punta a far crescere il bacino investendo in tecnologia e marketing e assumendo esperti. Italia tra i mercati a più alta crescita

Tutti pazzi per cimeli sportivi, oggetti di design e wisky raro che si reperisce su un’asta online. Un trend crescente come dimostra il caso di Catawiki, la piattaforma più visitata d'Europa (oltre 10 milioni di utenti), che si appena aggiudicata un finanziamento di 150 milioni di euro da parte del Fondo Growth Opportunities di Permira. Con questa iniezione di liquidità, Catawiki mira a far crescere il proprio bacino di utenti investendo in tecnologia e marketing, assumendo inoltre ulteriori esperti in tutta Europa. L’Italia è tra i mercati a più alta crescita con un aumento atteso del 25% nel 2021.

Essere il mercato più popolare di oggetti speciali da collezione

«Vogliamo diventare il mercato più popolare per oggetti speciali da collezione in tutto il mondo, partendo dall'Europa - ha raccontato al Sole24Ore Ravi Vora, Amministratore Delegato (CEO) di Catawiki - dopo di che ci occuperemo dell'Asia e dell'America. Siamo una società in rapida ascesa con buoni margini di profitto.L'esperienza e l'expertise di Permira saranno preziose man mano che ci espanderemo in altri mercati, insieme all’apporto continuo del nostro azionista Accel. Questo investimento conferma l'andamento favorevole e solido di Catawiki che sta già ottenendo profitti e prevediamo entro la fine dell'anno di raggiungere un Gross Merchandising Value (GMV) di 460 milioni di euro, mettendo a segno una crescita del 33% rispetto all'anno precedente. Oggi riceviamo oltre 10 milioni di visitatori unici mensili e oltre l'80% del nostro fatturato è generato da compratori e venditori abituali - e c'è un enorme potenziale per far crescere questa base.L'investimento ci aiuterà ad accelerare la nostra crescita incrementando i fondi destinati alla tecnologia, al marketing e all'assunzione di un maggior numero di esperti in tutta Europa. Nel complesso puntiamo ad assumere più di 100 persone l'anno prossimo».

Catawiki un modello apprezzato dal pubblico

Fondata nel 2008 nei Paesi Bassi, Catawiki è diventato il sito web per la compravendita di oggetti speciali da collezione più visitato d'Europa. Il modello di business di Catawiki, unico nel suo genere, ha guadagnato la piena fiducia da parte degli utenti. Ogni giorno vengono presentati oltre 12.000 oggetti unici da parte dei venditori. Ogni oggetto viene accuratamente selezionato da uno dei nostri oltre 240 esperti interni specializzati in oggetti da collezione, arte, design, gioielli, orologi, auto d'epoca e molto altro. Una volta che le persone si sono rivolte a Catawiki, tendono a tornare; l'80% degli affari proviene da compratori e venditori abituali, e in media un compratore visita Catawiki 100 volte all'anno.«Vantiamo una forte penetrazione nel Benelux (che è attualmente in crescita) e siamo molto fiduciosi di poter raggiungere gli stessi livelli in Francia, Germania, Spagna e Italia - aggiunge Vora -. Inoltre, llo spazio degli oggetti speciali (arte, antiquariato, collezionismo, mobilità) è uno dei pochi settori che non ha compiuto pienamente la sua transizione online, e noi siamo in prima linea nell'aiutare venditori e acquirenti a migrare online».

La struttura aziendale

I dipendenti (650 nel mondo) interamente dedicati a una determinata area geografica comprendono gli esperti locali che sono basati in detta area geografica, gli agenti che assistono i clienti e che sono specializzati nella lingua di tale area geografica e gli account manager che vi operano. Le categorie di oggetti più popolari sono quelle che fanno rilevare il più alto GMV YTD (Gross Merchandising Value ) mentre le categorie più di tendenza sono state individuate in base al maggiore tasso di crescita GMV YTD rispetto al medesimo dato dell'anno precedente.

Italia, mercato ad alta crescita

L’Italia è uno dei mercati a più alta crescita. Gli italiani si rivolgono sempre più spesso Catawiki per vendere o scoprire oggetti speciali.Il Valore Lordo del Merchandising (GMV) degli acquirenti italiani nel 2020 è previsto in aumento di oltre 25% rispetto allo stesso dato dell'anno precedente. Agli attuali 70 dipendenti completamente dedicati al mercato italiano il team di esperti italiani dovrebbe crescere di altre 25 unità entro la fine del 2021. Nel 2020, le categorie più gettonate di oggetti dai collezionisti italiani sono state i gioielli e gli orologi, gli oggetti d'arte e da interni, e le decorazioni. Ma cresce la categoria eventi&sport, ovvero quella dei cimeli sportivi. La categoria sport & eventi è già quasi raddoppiata nel 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A questa categoria appartengono le figurine Panini, i cimeli sportivi come guantoni da boxer, torce olimpiche, palle da tennis autografate, medaglie olimpiche, magliette dei campioni. Proprio in questi giorni dovrebbero chiudersi delle aste su figurine Panini che ritraggono Maradona. Libri e fumetti è stata la seconda categoria per rapidità di crescita, seguita a stretto giro dal vino & whisky.