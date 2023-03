Ascolta la versione audio dell'articolo

La grande favorita. Per il suo ruolo nei panni della direttrice d'orchestra Lydia Tár, sembra, meritatamente, pronta ad alzare la sua terza statuetta, dopo quelle ottenute per “The Aviator” come miglior attrice non protagonista e per “Blue Jasmine” come miglior protagonista. Arrivata alla sua ottava nomination, Cate Blanchett continua a stupire e scuotere con le sue grandi performance.