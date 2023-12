Catene di fornitura più vicine, nuova alleanza con Bucarest

Gli scambi

L’interscambio dell’Italia con la Romania ha raggiunto un valore di 19 miliardi di euro, secondo partner commerciale di Bucarest; la crescita 2022 registra un +21,9% rispetto al 2021.

Nonostante il leggero calo nei primi sei mesi 2023 (-1,8%), l’interscambio del Veneto con la Romania è cresciuto a doppia cifra negli ultimi anni: +19,4% nel 2022 (+24,5% rispetto al 2019), per un valore di circa 4,2 miliardi, spinto soprattutto dalle esportazioni (2,2 miliardi, +13,6%). Il Veneto Est in particolare, ovvero i territori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, concorrono per il 63,7% all’interscambio regionale con Bucarest (e al 14% di quello nazionale), per un valore complessivo di 2,7 miliardi, con esportazioni per circa 1,3 miliardi. Tra le province, trainano le performance di Venezia e Padova: +83,9% (per il balzo dell’import di metalli di base) e +24,7% rispettivamente, l’interscambio 2022 con la Romania.

L’evoluzione

«Le aziende del NordEst italiano sono state le prime a guardare all’Est Europa, già dal 2001, in special modo alla Romania con grande interesse e in modo costruttivo - spiega il presidente di Confindustria Romania Giulio Bertola - . A distanza di oltre 20 anni e di fronte a fenomeni globali inaspettati, come la pandemia, e situazioni critiche come il conflitto in Ucraina, ogni decisione, processo industriale, catene di forniture hanno subito drastici e obbligati cambiamenti per riuscire ad affrontare l’incertezza del futuro. Questa trasformazione quindi è già in corso. Le aziende che intendono interagire economicamente con la Romania, indipendentemente dalla forma, distributiva o produttiva, devono essere adeguatamente capitalizzate e disporre di una chiara progettualità, anche a fronte di un mercato locale davvero competitivo. Affianco ad un’internazionalizzazione “matura” si nota, da parte delle imprese italiane, un aumento nella ricerca di fornitori competenti e affidabili. L’obiettivo è quello di sopperire al reshoring dai mercati asiatici, da Russia e da Ucraina, cercando di accorciare le catene di fornitura, per garantirsi la continuità delle forniture. Alcune delle principali industrie coinvolte in questo processo provengono dall’industria automotive, da quella tessile e dall’industria alimentare. La sfida più complessa, anche a livello europeo, sarà quella di accogliere proficuamente il reshoring anche del settore dell’elettronica di consumo, dove la presenza di produzioni nei mercati asiatici, di questi componenti, é ancora oggi troppo alta».

L’internazionalizzazione produttiva e distributiva in Romania negli anni ha consolidato e rafforzato anche il rapporto umano: «Oggi, infatti, possiamo anche assistere a significativi investimenti di imprenditori romeni in Italia ben oltre, come dimensione, al conosciuto e virtuoso fenomeno economico generato dalla Diaspora romena nel nostro Paese. Un recente esempio? L’acquisto del Grand Hotel Gardone sul Lago di Garda effettuato dai F.lli Paval, proprietari dei magazzi romeni Dedeman, per la somma di 45 milioni di euro».

