Catene del valore e destino della Ue

Ma in una fase di crescente sfiducia e di crisi economica, quelle calcolate dipendenze possono generare instabilità e ciò che aveva sorretto la moderna era di globalizzazione divenire inefficace e pericoloso. Il Covid-19 ha accelerato il decoupling, ma la tendenza era in atto.

Non è la prima volta che le multinazionali soffrono shock nelle loro catene di fornitura asiatiche. Lo tsunami in Giappone nel 2011 e l’inondazione in Thailandia nello stesso anno distrussero la produzione destinata a molte aziende occidentali. Malgrado ciò, dopo la crisi finanziaria del 2008, le grandi imprese hanno contato assai più sulle manifatture cinesi di quanto accadesse nel 2003 all’epoca della Sars. Pechino è divenuta un vorace consumatore di materie prime e la dominanza cinese nella produzione di componenti fondamentali per settori industriali strategici come farmaceutici, elettronica e telecomunicazioni è questione che preoccupa a Berlino come a Washington, a Bruxelles e altrove.

La globalizzazione, intesa come frammentazione del processo produttivo e localizzazione dove è più efficiente in termini di costi, sembra finita. Eppure, non per tutti.

Le aziende che producono per il mercato cinese, continueranno a espandere laggiù il loro fatturato per evitare l’incertezza delle tariffe doganali. Le più avanzate nell’high-tech come i produttori di auto a guida autonoma, robotica e internet delle cose credono che la Cina sia il mercato del futuro e che il Politburo ricompenserà la loro fiducia.

Come evidenziato dal rapporto «The Great Unwinding» stilato dall’«Economist», quante più imprese faranno la scelta di spostare la produzione verso catene di fornitura regionali indipendenti in America e in Europa, altrettanto duraturo sarà il decoupling come risultato della crisi. Ma il reshoring causerà problemi nel breve e nel medio periodo rendendo il business meno competitivo e più elevati i costi per i consumatori. In un mondo di crescente incertezza e di rischi persistenti, l’uso di sistematiche previsioni di scenario e una più sofisticata presenza online diventeranno nevralgiche per le aziende.