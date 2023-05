Caterina Chinnici, dal Pd a Forza Italia: “Con Schlein visioni diverse”

Il giorno dopo l'addio di Borghi è arrivato l'annuncio dell'europarlamentare Caterina Chinnici (figlia di Rocco, che diede vita al pool Antimafia e fu ucciso da Cosa nostra nell’83): da indipendente ha lasciato il gruppo dei Socialisti e democratici europei e ha aderito al Ppe, nella delegazione di Forza Italia. L’eurodeputata ha detto di apprezzare conosce l’autenticità dell’impegno di Elly Schlein “ma su alcuni temi abbiamo visioni diverse, e inoltre il gruppo dei Socialisti e democratici nel tempo si è spostato sempre più a sinistra. Troppo, per me”. In particolare le posizioni su gender, diritti, Gpa “mi mettono in difficoltà”. Chinnici era stata candidata del Pd alla presidenza della Sicilia.



2/5 4/5 Menu