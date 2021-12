Caterina intriga ancora alla grande

Ascolta la versione audio dell'articolo

A un mese di distanza dalla pubblicazione in USA, arriva anche in Italia la seconda stagione di The Great (su Starzplay dal 19 dicembre), «una storia occasionalmente vera», come recita il sottotitolo, che reinventa l’ascesa al potere di Caterina II la Grande, imperatrice di Russia e sovrana illuminata.

La serie ideata da Tony McNamara si potrebbe inserire in un recente filone di period drama che reinterpretano la storia in chiave contemporanea, rimaneggiandola senza inibizioni, né soggezione. A volte ne vengono fuori delle soap un po’ pruriginose, come Bridgerton o Anne Boylen, a volte invece prodotti che parlano al presente pur restando in costume, come Dickinson o il film La favorita. Tra tutte, però, The Great ha trovato un suo equilibrio peculiare che la rende immediatamente riconoscibile.

McNamara, d’altra parte, ha avuto molto tempo per perfezionare la sua idea: The Great è stata uno spettacolo teatrale nel 2008, poi un progetto per un film e infine è diventata una serie tv, per la quale lo sceneggiatore ha immaginato sei stagioni. Prima ancora che la serie vedesse la luce, inoltre, Yorgos Lanthimos lo aveva ingaggiato per lavorare sul testo della Favorita proprio dopo aver letto il pilot di The Great, conquistato dal suo tono sarcastico e irriverente.

Nella nuova stagione ripartiamo da quattro mesi dopo che Catherine ha dato l’avvio al colpo di Stato contro suo marito Pietro, l’imperatore di Russia. Lui si è asserragliato nel palazzo reale e conduce la stessa vita dissoluta di prima, ma nel corso degli episodi il suo personaggio subirà una notevole evoluzione. Catherine, invece, deve far fronte alle pressioni che vengono da ogni parte e ha ancora molte difficoltà a capire la psicologia dei russi.

La coppia protagonista, magnificamente interpretata da Elle Fanning e Nicholas Hoult, è di nuovo al centro della scena e costituisce uno dei piaceri maggiori della serie; di converso, uno dei problemi è proprio la difficoltà a creare interesse intorno alle vicende dei personaggi secondari. Resta però il divertentissimo mix di costumi sgargianti, eccessi di ogni tipo, rivalità di corte e idealismi alla prova della realtà.