Caterpillar in caduta a Wall Street, gelata sugli ordini

“Penso che ci siano alcune preoccupazioni riguardo agli ordini arretrato”, ha detto Faisal Hersi, analista industriale di Edward Jones. “Questo continuerà ad essere qualcosa che gli investitori terranno d’occhio, soprattutto dopo le forti performance degli ultimi anni.

Troppe ruspe dai concessionari

I dati di bilancio rivelano che le scorte di macchine dei concessionari hanno continuato a crescere mentre gli ordini sono diminuiti del 15% su base annua, hanno scritto gli analisti di Robert W. Baird & Co. in una nota ai clienti: se aumenta il “magazzino” di invenduto, ci si attende un rallentamento dei ricavi e degli utili per il quarto trimestre.

Tuttavia, i dirigenti di Caterpillar hanno caratterizzato il calo degli ordini come una normalizzazione degli affari, dopo il rimbalzo post pandemia: insomma il mercato starebbe guardando lo specchietto retrovisore.

I conti in dettaglio

Mentre la società ha registrato ricavi migliori del previsto nel settore delle macchine edili per il terzo trimestre, le vendite nel settore minerario, nonché nelle attività di energia e trasporti sono state più deboli di quanto previsto dagli analisti. Caterpillar ha riportato un utile rettificato di 5,52 dollari per azione, battendo la stima media di 4,77 dollari di 23 analisti intervistati da Bloomberg.

Caterpillar ha inoltre ribadito la propria aspettativa di 700 milioni di dollari in spese di ristrutturazione per l’intero anno.