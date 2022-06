Caterpillar lascia l’Illinois dopo 97 anni e segue Tesla e Oracle in Texas

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Caterpillar, l’azienda americana produttrice degli iconici macchinari gialli per l’edilizia e l’industria mineraria, ha deciso di spostare il suo quartier generale in Texas nell’area di Dallas-Fort Worth, archiviando la sua storia quasi centenaria nello Stato dell’Illinois.



L’azienda ha dichiarato che il trasferimento dopo 97 anni è nel suo «migliore interesse strategico», senza specificare quali vantaggi trarrà dal trasferimento dall’area della Grande Chicago.

Caterpillar, con oltre 107.000 dipendenti in tutto il mondo, è l’ultima grande azienda a trasferirsi in Texas, dopo Tesla, Oracle e Hewlett Packard. L’annuncio è un duro colpo per il governatore Democratico dell’Illinois J.B. Pritzker, alla ricerca di un secondo mandato alle elezioni di novembre, e un successo per il governatore Repubblicano del Texas Greg Abbott. L’Illiniois recentemente ha perso un altro big come Boeing, che ha annunciato il trasferimento del suo «headquarter» da Chicago ad Arlington in Virginia per avvicinarsi al cuore del potere federale a Washington e al distretto aeronautico-militare della zona.

Il Texas è sempre più popolare tra le imprese americane per i suoi vantaggi di costo rispetto a Stati come la California: costi delle case, della vita in genere e fiscali.

Un mese fa Caterpillar ha ospitato a Dallas il suo primo investor day dal 2019, presentando un nuovo piano di buyback.Il trasferimento da Peoria, sua sede di origine, a Deerfield (Chicago) nel 2017 è avvenuto quando l’azienda ha cercato di rafforzare la sua presenza sui mercati esteri. All’epoca aveva anche ufficialmente abbandonato il progetto di costruire un nuovo complesso nella sua città natale. Nella dichiarazione, Caterpillar ha affermato di essere presente in Texas dagli anni ’60, ma ha detto che nell’Illinois rimane la sua più grande concentrazione di dipendenti nel mondo.