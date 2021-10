Cathay Pacific torna a collegare con un volo diretto Hong Kong con Milano

2' di lettura

Progressivamente riaprono le rotte che dall’oriente portano turisti in Italia. Dal prossimo 6 novembre Cathay Pacific riprenderà i collegamenti tra Hong Kong e Milano Malpensa. Una rotta non solo utilizzata dalla comunità business ma dai turisti provenienti dal Far East per raggiungere il Bel Paese. I soli cittadini di Hong Kong nel 2019 hanno speso 24 miliardi di euro per viaggi all’estero mentre, per quanto riguarda l’incoming, l’ex città stato lo stesso anno aveva conquistato il primato della città più visitata al mondo con quasi 27 milioni di turisti. Inoltre i turisti che da Hong Kong arrivavano a Milano sono dei campioni dello shopping con una spesa media, secondo le rilevazioni di Global blue del 2019, di circa 1.850 euro contro i quasi 1.500 dei cinesi e gli oltre 1.200 degli statunitensi.

Per questa rotta con volo diretto e frequenza settimanale Cathay utilizzerà gli Airbus A350-1000, gli aeromobili più leggeri ed efficienti di ultima generazione che, grazie al design, ai motori di ultima generazione e all'utilizzo di materiali avanzati, riducono e ottimizzano il consumo di carburante. L’A350-1000 è l’aereomobile più grande della flotta di Cathay Pacific ed ha una configurazione a 3 classi: 46 posti in business class con poltrona completamente reclinabile, 32 in premium economy class e 256 in economy class, per un totale di 334 passeggeri. Ogni dettaglio a bordo è stato studiato per innalzare la qualità dell’esperienza di viaggio dei passeggeri in ogni classe di volo e accoglierli in un ambiente confortevole, offrendo le migliori condizioni per il riposo e garantire a ciascun passeggero totale libertà di controllo e organizzazione dello spazio e del sistema di intrattenimento, personalizzandoli a seconda delle proprie esigenze di lavoro, divertimento e relax. Per quanto riguarda le misure anti Covid la compagnia segue «Cathay Care», un pacchetto avanzato di misure che accompagnano e tutelano i passeggeri dalla partenza fino all’arrivo a destinazione, con procedure di check-in completamente digitalizzate che rispettano il distanziamento sociale, nuove norme di accesso alle lounge e ai servizi di ristorazione, postazioni con erogatori di gel disinfettante a bordo e distribuzione di kit brandizzati contenenti salviettine igienizzanti monouso e una mascherina di scorta. La pulizia della cabina è un must per il vettore che, da cinque anni in testa alla classifica delle dieci compagnie aeree più pulite al mondo secondo Skytrax. Rinnovato l’impegno a sanificare con cura gli ambienti e a purificare l’aria a bordo con filtri chirurgici Hepa nel pieno rispetto delle normative vigenti. Inoltre, per garantire ai passeggeri di viaggiare in tutta tranquillità, la compagnia offre fino al 31 dicembre 2021 una copertura assicurativa gratuita delle spese mediche da Covid-19, in collaborazione con AXA General Insurance Hong Kong Limited, valida dalla data di partenza per una durata massima di 30 giorni. I clienti possono inoltre riprogrammare il volo senza limiti la data e la destinazione finale fino al 31 dicembre 2021, per viaggiare entro il 31 dicembre 2022.