Catl, il gigante cinese delle batterie per auto, raddoppia gli utili ma teme l’IRA

Utili più 92,9% sul 2021. Contemporary Amperex Technology Co., il più grande produttore mondiale (per distacco) di batterie per automobili ha riportato un risultato annuale nettamente superiore alle attese. L’utile netto per i 12 mesi terminati il 31 dicembre 2022 è stato pari a 4,4 miliardi di dollari, oltre il 7% sopra le stime di mercato anche se in linea con gli obiettivi dell’azienda. I ricavi sono aumentati del 152%, in linea con le previsioni degli analisti. Le azioni del colosso di Ningde...