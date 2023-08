Catl lancia la batteria per auto superveloce: 400 km in 10 minuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dare autonomia per 400 chilometri in soli dieci minuti. Il colosso cinese CATL (Contemporary Amperex Technology Co.) ha presentato una nuova batteria a ricarica superveloce che potrebbe stabilire un prima e un dopo nella scalata delle auto elettriche alla conquista del mercato. Il più grande produttore mondiale ha presentato la sua nuova cella Shenxing, capace (secondo il produttore) di funzionare bene anche in condizioni meteorologiche estreme.



La produzione in serie della batteria a ricarica superveloce inizierà entro la fine dell’anno e sarà disponibile in commercio dal primo trimestre del 2024. La cosiddetta batteria al litio-ferro-fosfato, o LFP, attualmente il top della tecnologia offerta da CATL, è in grado di raggiungere 700 chilometri di autonomia con una carica completa.

Loading...

I supercharger di Tesla possono dare un’autonomia compresa tra 260 e 320 chilometri in 15 minuti, a seconda del modello di auto. Il produttore cinese Gac Aion con le sue celle a ricarica rapida può assicurare 500 chilometri di autonomia in 15 minuti.

CATL ha presentato una serie di prodotti negli ultimi tempi: dalle batterie che fanno percorrere anche mille chilometri con una singola carica, al suo prodotto più potente, una cella che potrebbe alimentare aerei elettrici. CATL ha anche sviluppato batterie agli ioni di sodio più economiche.

Il colosso di Ningde vanta una quota di mercato globale del 36,8%, più del doppio rispetto al suo rivale più diretto, Byd, secondo SNE Research. Tra i suoi clienti Tesla, Mercedes-Benz, Hyundai, Nio e Volkswagen.