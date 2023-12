Catl promette le batterie e la piattaforma per le auto elettriche da 1.000 chilometri di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Una piattaforma per auto elettriche da 1000 chilometri di autonomia. La soluzione arriva da Catl, azienda cinese leader mondiale nella produzione di batterie, e potrebbe rivoluzionare il mercato. Il motivo? La piattaforma CIIC CATL (Integrated Intelligent Chassis) integra batterie, motori elettrici e altre come sterzo e cambio riducendo i costi di produzione, il peso del veicolo e il consumo di energia massimizzando allo stesso tempo lo spazio per i passeggeri. A gennaio, il primo partner che ha firmato un accordo con CATL per utilizzare l’innovativa piattaforma è stato il costruttore cinese di veicoli elettrici Hozon Auto, proprietario del marchio Neta.

700 km di autonomia a -7 gradi

Catl ha annunciato che la piattaforma CIIC ha completato i test in Cina e ha raggiunto un’autonomia di 1.000 km, un consumo di 10,5 kWh/100 km ed è riuscita a caricare 300 km in 5 minuti. Il tutto abbinato ad una berlina di segmento B. Nei test effettuati a Heihe nel nord della Cina, l’autonomia con temperature di -7 gradi è calata del 30% raggiungendo così i 700 km di autonomia. Catl ha inoltre annunciato che la piattaforma CIIC integra sistemi ad alta e bassa tensione, sistemi di sterzo e frenatura e utilizza la tecnologia CTC (cell-to-chassis). La produzione in serie del primo veicolo elettrico con piattaforma CIIC inizierà nel terzo trimestre del prossimo anno.