Cats sbarca a Milano: accese le luci del Sistina Chapiteau

Si sono accese le luci del Sistina Chapiteu a Milano. É stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, con il taglio del nastro, a dare il via ufficiale alle attività del primo teatro itinerante d’Italia, una struttura ideata e progettata da Massimo Romeo Piparo, pirotecnico patron del teatro Sistina a Roma. Un nuovo “tempio” mobile dedicato alla commedia musicale, nel centralissimo Scalo Farini.

Un grande cast di artisti-gatti

In scena Cats, musical interpretato da Malika Ayane nel ruolo di Grizabella, circondata da un grande cast di straordinari artisti-gatti, con alcuni tra i più affermati performer italiani. Orchestra dal vivo diretta dal maestro Emanuele Friello, coreografie di Billy Mitchell, il musical sarà in scena per tutte le festività natalizie, fino al prossimo 7 gennaio. Imponente la struttura, 1500 posti in sala e un palcoscenico di oltre 300 metri quadrati.

Una foto di scena tratta dal musical 'Cats', di Massimo Romeo Piparo, regista, produttore e direttore artistico dello storico Sistina di Roma

Record di longevità, spettatori e incassi

Cats di Andrew Lloyd Webber è uno dei più famosi musical nel mondo: ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi. É stato visto da oltre 73 milioni di persone e ha affascinato il pubblico in oltre 300 città nel mondo. La trama è basata sul libro di Thomas Stearns Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats”, raccolta di poesie nella quale i gatti sono i protagonisti. Musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, Cats, a 40 anni dal debutto a Broadway, non è scalfito dal tempo e continua a “parlare” al pubblico di tutte le età.

Il Sistina si sdoppia e diventa itinerante, nasce Sistina Chapiteau

Magici effetti di illusionismo

Una storia appassionante, che nella versione italiana targata Piparo, è ambientata a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Struggente l’interpetazione di Memory di Malika Ayane, magici gli effetti speciali di illusionismo affidati al “gatto mago” Mr. Mistoffelees. Scenografie spettacolari, coreografie mozzafiato e la metamorfosi realistica di artisti - tutti sottoposti a speciali e lunghissime sedute di trucco e parrucco - capaci di muoversi sul palco come veri felini.

Una foto di scena tratta dal musical 'Cats', di Massimo Romeo Piparo

La festa felina turbata da due eventi

Tutti i gatti del Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy (Fabrizio Corucci) il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere a una nuova vita da Jellicle. Ma la festa felina è turbata da due eventi: il rapimento di Old Deuteronomy e l’apparizione di Grizabella (Malika Ayane), l’affascinante gatta-glamour che, dopo aver lasciato i Jellicle per esplorare il mondo, soffre l’esclusione e il rifiuto del branco e lancia il suo appello disperato e malinconico con la struggente “Memory”.