Universitari, Cattaneo (Fi): «Sgravi Imu a chi affitta e zero oneri per chi costruisce studentati»

«Più che parlare di riconversione di caserme, ricorso al demanio e appalti pubblici che saranno pronti solo tra diversi anni e con tante incognite visto i risultati attuali nella gestione dell’edilizia popolare bisogna pensare a misure immediate come gli sgravi per i locatari che affittano agli studenti o a strumenti già sperimentati in alcuni Comuni per l’edilizia privata con vincolo di destinazione per i servizi universitari. Infine c’è la strada del potenziamento dei collegi». Così Alessandro Cattaneo deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia, consiglia di affrontare subito - «senza ideologismi e con concretezza» - l’emergenza caro affitti degli studenti. Un tema che da ex sindaco di una città a forte vocazione universitaria come Pavia conosce molto bene.

Cominciamo dagli affitti. Come calmierarli?

Uno strumento è quello di incentivare i piccoli proprietari che a volte tengono sfitte le case perché terrorizzati da tasse e morosità. Già oggi ci sono alcune agevolazioni per il locatario che affitta a studenti, ma si può a esempio valutare lo sgravio Imu per chi affitta con prezzi calmierati oppure una cedolare secca ancora più agevolata. Certo bisogna valutare i mancati introiti per i Comuni, ma ricordandoci che il minor gettito può essere compensato dall’emersione di tanti affitti oggi in nero

E poi?

Ci sono esperienze positive in Comuni a forte vocazione universitaria come la città di Pavia di cui sono stato sindaco che possono essere messe a sistema. Si può puntare a esempio sulla concessione di terreni per l’edilizia privata con il vincolo di destinazione d’uso a servizi universitari per studenti e docenti per costruire immobili sia per la vendita che per l’affitto.