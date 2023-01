Cattani: «Niente allarmi: i farmaci ci sono, se non si trovano il medico darà una alternativa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«No ad allarmi ingiustificati: i farmaci ci sono, non bisogna spaventare le persone che altrimenti potrebbero correre a fare scorte inutili e questo sarebbe davvero insensato: se in farmacia non si trova temporaneamente un farmaco è bene affidarsi al medico che può valutare le alternative che certo non mancano e può prescrivere caso per caso un farmaco equivalente altrettanto valido e disponibile». Così il presidente di Farmindustria Marcello Cattani rassicura gli italiani sull’allarme carenza dei farmaci al centro di un primo incontro del «tavolo permanente» appena convocato dal ministro della Salute Orazio Schillaci

Ma quante e quali sono le effettive carenze?

Rispetto alle oltre 3mila carenze formalmente indicate nell’elenco dell’Agenzia del farmaco quelle effettive sono molte meno. Sono alcune centinaia e si possono sostituire tutte con terapie alternative altrettanto valide. Le carenze davvero critiche, quelle appunto che non si possono sostituire con altri medicinali, sono alcune decine e sono spesso farmaci molti specifici e particolari come alcuni da usare in sala operatoria e per la rianimazione

Quali sono le categorie di farmaci con le maggiori difficoltà?

Questo è un anno particolare dopo tre anni di protezione e mascherine il Covid e ora anche l’influenza hanno alzato la domanda di farmaci, ma c’è anche la ripresa dei controlli medici e delle cure e quindi ci possono essere delle carenze per alcune categorie: oltre agli antinfiammatori per la cura dei sintomi degli stati influenzali così come gli antibiotici per le forme batteriche si possono registrare delle difficoltà per gli antidepressivi o per gli antipertensivi oltre che neurolettici e diuretici.