Cattolica, Buffett aderisce all’Opa. Generali supera il 40%

Warren Buffett ha aderito all’Opa delleGenerali su Cattolica Ass. Come riferito da Radiocor, l’oracolo di Omaha ha consegnato all’offerta promossa dal Leone di Trieste sulla compagnia di Verona il proprio pacchetto di titoli. In particolare, avrebbe messo a disposizione circa il 6,9% del gruppo assicurativo. Ciò significa che, complice quanto già consegnato (di fatto il pacchetto di azioni proprie in mano a Cattolica), Generali ha superato la soglia del 40% del capitale. Più nel dettaglio stando ...