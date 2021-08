Cattolica, nelle carte di Consob regole e riti del sistema Bedoni

3' di lettura

Le ragioni e il «metodo» con cui è stato fatto fuori l’ex amministratore delegato Alberto Minali, i riti e il sistema di potere in consiglio e fuori consiglio, ossia nelle assemblee, e alcune curiose scelte in materia di investimenti. La relazione Consob sull’ispezione condotta dagli uomini della commissione su Cattolica nel corso del 2020, che Radiocor e Il Sole 24 Ore hanno potuto leggere, fotografa, in 119 pagine, quello che era il modello di gestione padronale della compagnia guidata dall’ex ...