Cattolica, in cda la nuova governance. Manager e soci ribelli verso un’intesa Si cerca un punto d’incontro tra la proposta del Buon Governo e quella del board. La corrente veronese è vicina al sì mentre Brioschi e Cagliero chiedono più tempo di Laura Galvagni

Sul tavolo del consiglio di amministrazione di Cattolica, convocato per oggi, dovrebbe arrivare una nuova proposta di modifica della governance della compagnia. Aggiornata sulla base delle osservazioni ricevute dall’Ivass ma soprattutto capace di rappresentare una sintesi tra quanto proposto dal cda e quanto richiesto dai soci dissenzienti.

Nelle ultime settimane, a quanto risulta, i legali del fronte del Buon Governo e quelli della compagnia, in primis l’avvocato Mario Cera, avrebbero infatti lavorato per trovare un punto d’incontro. Intesa che, allo stato, non sarebbe ancora stata raggiunta del tutto ma che avrebbe già incontrato il favore di una parte dei soci dissidenti, ossia quelli guidati da Luigi Frascino e Giuseppe Lovati Cottini, espressione della corrente veronese dei dissenzienti.

Il fronte più “milanese” del partito del Buon Governo, ossia Francesco Brioschi e Massimiliano Cagliero, non avrebbe invece ancora sciolto la riserva. Punterebbero a ottenere ancora qualche aggiustamento al documento finale e soprattutto ad avere tempi meno stretti per emettere il proprio verdetto in modo tale da poter completare un’approfondita riflessione sul tema.

Verso un nuovo statuto

Allo stato attuale, tuttavia, appare assai probabile che all’assemblea dei soci venga sottoposta un’unica proposta di modifica dello statuto che aggiorni la governance secondo criteri più adeguati agli standard nazionali. Anche perché, complici le modalità con cui si terrà l’assise, vista l’attuale emergenza coronavirus in corso, presentare due documenti distinti avrebbe reso il tutto ancora più farraginoso con la prospettiva di un esito, peraltro, in buona parte scontato.

Ecco perché trovare una sintesi delle due posizioni si è rivelata una carta utile da giocare negli ultimi giorni. Se così fosse, dopo mesi di scontro, verrebbe sancita la pace almeno sul piano dell’assetto societario della compagnia.