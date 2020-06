Cattolica corre dopo intesa con Generali, per Equita deal positivo

Una "mossa inattesa" per gli analisti che promuovono l'accordo. Il titolo vola e va verso il prezzo dell'ingresso del Leone di Trieste

Cattolica Ass vola in Borsa dopo l’annuncio dell’accordo con Generali che sottoscriverà un aumento riservato da 300 milioni (nell’ambito di una ricapitalizzazione complessiva da 500 milioni della compagnia veronese) e salirà al 24,4% a condizione che Cattolica stessa di trasformi in spa. Il titolo è balzato anche del 44% a 5,2 euro (Generali farà l’aumento a 5,5 euro) salvo poi ritracciare a +35% sotto quota 5 euro. Praticamente invariata l'azione del Leone a 13,3 euro.

Equita: "Mossa inattesa". Cattolica diventerà spa

Equita definisce la mossa di Generali “inattesa” e sottolinea come lo statuto di Cattolica, a differenza di quello delle ex banche popolari, non prevede quorum specifici (e molto elevati) per la trasformazione in Spa, quindi si applica quanto stabilito dal codice civile per l`assemblea straordinaria - ovvero la maggioranza semplice in terza convocazione. Cattolica, è previsto dagli accordi con il Leone, dovrà deliberare la trasformazione in spa entro il 31 luglio. “Un terzo dei soci (circa 6mila) può bloccare la trasformazione, ma crediamo che si tratti di uno scenario improbabile”, osserva Equita. Inoltre, il diritto di recesso, considerando il prezzo medio degli ultimi sei mesi, sarebbe ad oggi a 5,6 euro, - aggiunge il broker – “tuttavia riteniamo molto probabile che la trasformazione possa prevedere una limitazione per evitare un impatto significativo sul Solvency”.

Accordo deve passare il vaglio Antitrust

Sul tavolo c’è il potenziale tema dell’Antitrust. Nel 2018 Cattolica era l’ottavo operatore sul mercato italiano con una quota del 3,9% e Generali il primo con una quota del 15,9%: l'intesa prevede inoltre l’avvio di una partnership industriale con accordi relativi all’asset management, al Business Salute, alla riassicurazione e all’Internet of things. Risvolti ovviamente considerati chiave dal Leone che investe con un premio elevato su una compagnia che viene sicuramente da una fase non semplice e ora con Generali Italia, già principale fonte di reddito per la capogruppo, punta a estrarre ulteriore valore nel ricco Nord Est.

Per Cattolica notizia è positiva

Secondo Equita, in ogni caso, per Cattolica la notizia è positiva per tre motivi. Innanzitutto “l’individuazione di un anchor investor disponibile a sottoscrivere il 60% dell`aumento riduce l`execution risk della ricapitalizzzazione”, richiesta da Ivass. In secondo luogo l’aumento riservato comporta minore diluizione (-36% sull’utile per azione contro -42%: post deal Equita stima un Eps di 0,45 euro con un P/E di 10,6 volte). Infine “la trasformazione in spa e la presenza di Generali come primo azionista rafforzano l`appeal speculativo di medio termine sul titolo”. Dunque, “includendo nelle nostre stime l`aumento di capitale alle condizioni di Generali, rivediamo il target price a 4,5 euro per azione”, conclude Equita che mantiene rating hold su Cattolica. Per Generali “l’operazione non è rilevante (2% del market cap) e permette di rafforzare la presenza in Italia, nel ruolo di primo azionista di uno dei principali player domestici”, chiosa il broker.

(Il Sole 24 ore Radiocor)