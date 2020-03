Cattolica, i dissidenti valutano l’azione di responsabilità al cda Contribuisce la discesa del titolo dopo la rimozione dell'ex ceo Alberto Minali. Potrà essere promossa all'assemblea ordinaria del 25 aprile prossimo di Laura Galvagni

(ANSA)

2' di lettura

I soci dissidenti di Cattolica starebbero cominciando a valutare un’ulteriore mossa oltre alla messa ai voti delle regole di Buon Governo da loro stessi promosse e che verranno sottoposte al vaglio dell’assemblea il prossimo 25 aprile in sede straordinaria. E in particolare si starebbe ragionando sull’opportunità di promuovere un’azione di responsabilità contro il Consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa.

I soci, capitanati da Francesco Brioschi e Massimiliano Cagliero e supportati anche dal fronte di Luigi Frascino e Giuseppe Lovati Cottini, starebbero valutando di muoversi in questa direzione dopo aver preso atto che la rimozione dell’ex ceo Alberto Minali, dal loro punto di vista assolutamente ingiustificata, ha procurato nocumento alla società. Ma in che termini? Secondo la ricostruzione dei soci, quando il consiglio ha deciso di togliere le deleghe a Minali lo ha fatto sostenendo che con il manager erano sorte delle incompatibilità, tra le altre cose, sia sul piano della visione strategica che su quello della dimensione organizzativa.

Rimozione “ingiustificata”

La visione strategica di Cattolica, tuttavia, è sempre stata quella fotografata dal piano industriale a suo tempo approvato dal board mentre sul fronte organizzativo Minali non ha mai di fatto avuto particolare voce in capitolo. In sostanza, le ragioni che hanno spinto il Cda a votare il passaggio delle deleghe dall’ex ceo al nuovo vertice non avevano basi solide. E questo, è la tesi, ha prodotto un duplice effetto: da un lato ha impattato sul corso di Borsa del titolo e dall’altro ha aperto la strada a Minali per poter muovere contro l’azienda e chiedere conto di una rimozione “ingiustificata”.

Partendo dal titolo, in particolare, ed eliminando i recenti effetti legati all’emergenza Coronavirus, facendo delle regressioni e paragonando l’andamento ai movimenti registrati da altre compagnie paragonabili a Cattolica le azioni della società avrebbero registrato un abnormal return particolarmente negativo e superiore al -10 per cento. Di questo, si starebbero convincendo i soci dissidenti, va chiesto conto al board che ha tolto le deleghe all’ex ceo. E, stando sempre al parere dei soci, facendolo in maniera repentina e ingiustificata ha dato spazi di rivalsa a Minali. L’azienda, dunque, potrebbe trovarsi a dover pagare un conto di cui i soci non vogliono sobbarcarsi l’onere.

Appoggio incerto

A questo punto, se l’idea dell’azione di responsabilità sta prendendo corpo, c’è da chiedersi come intendano muoversi i promotori delle regole di Buon Governo. A riguardo l’accorpamento dell’assemblea straordinaria per le modifiche allo statuto con l’assise ordinaria per l’approvazione dei conti potrebbe rivelarsi la sede adatta. Secondo la normativa vigente, infatti, i soci possono chiedere l’azione di responsabilità in sede ordinaria anche se questa non è prevista nell’ordine del giorno dell’assemblea. L’importante è che venga promossa sulla base di temi relativi all’esercizio i cui conti vanno in approvazione. Elemento, quest’ultimo, già agli atti considerato che l’uscita di Minali si è concretizzata nell’ultimo scorcio del 2019. Ma la mossa potrebbe raccogliere il consenso necessario? Difficile da dire. Di certo in sede ordinaria per far passare una delibera basta il 50% dei consensi contro i due terzi richiesti dalla straordinaria.