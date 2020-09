Cattolica in evidenza, nel semestre risultato operativo oltre le attese

(IMAGOECONOMICA)

Il risultato netto è stato invece impattato da svalutazioni. Il titolo di avvicina ancora al valore di recesso relativo alla trasformazione in Spa. Imminente l'invio a Consob del prospetto sull'aumento di capitale da 500 milioni

2' di lettura

Cattolica Ass avanza in Borsa e si avvicina ulteriormente al valore di recesso (5,47 euro) reso possibile dal cambio di statuto per la trasformazione in Spa mentre l'a.d. Carlo Ferraresi annuncia che è imminente l'invio a Consob del prospetto informativo per l'aumento di capitale da 500 milioni. Il titolo beneficia della pubblicazione nella prima mattinata dei conti del primo semestre, che hanno mostrato – secondo Equita - un risultato operativo superiore alle attese e in significativo miglioramento su anno «principalmente grazie all’ottima performance tecnica nel business danni che beneficia dal crollo delle frequenze sinistri causato dalle misure per contenere Covid-19». L’utile netto, invece, secondo il broker, è invece significativamente peggiore delle attese, a causa di maggiori svalutazioni (impairment del goodwill).

Nel dettaglio, Cattolica ha registrato un risultato operativo a 217 milioni (+38,6%) e ha confermato la guidance 2020 che vede lo stesso risultato operativo tra 350 e 375 milioni mentre l'utile netto di fine anno dipenderà da altri fattori quali le svalutazioni. Il calo dei sinistri durante il lockdown ha determinato un forte miglioramento del combined ratio all'87,1% (-6,3 punti base) mentre la Solvency si attesta al 141% (a fine agosto era stimata in risalita al 154% grazie al calo degli spread): da questi livelli, sottolinea Equita, con un aumento da 500 milioni la Solvency tornerebbe in area 190%. Infine l'utile netto di gruppo sconta svalutazioni di 86 milioni (goodwill per 61 milioni) e cala dell'83% a 10 milioni mentre quello adjusted sale del 16% a 80 milioni.

Recesso ultimo ostacolo per ingresso Generali

Secondo Equita l’ultimo ostacolo prima dell’ingresso di Generali nel capitale (salirà al 24,4% sottoscrivendo un aumento riservato da 300 milioni) è rappresentato dal tema del recesso: «L'efficacia e l'esecuzione della delibera di trasformazione in Spa è soggetta alla condizione che i recedenti non superino il 20% del totale delle azioni, condizione a cui comunque la società può rinunciare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di esercizio del recesso».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)