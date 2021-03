Cattolica festeggia in Borsa l'accordo con Banco Bpm e il piano di rimedi Ivass Acquisti sul titolo dopo l'annuncio del riassetto della jv con la banca che elimina un fattore di incertezza. Gli analisti: intesa positiva anche per l'istituto che ora può concentrarsi su M&A di Cheo Condina

Cattolica Ass viaggia in forte rialzo a Piazza Affari (dove tocca anche un rialzo del 5%) dopo l'accordo con Banco Bpm (anch'essa positiva sul listino di Milano) sulla prosecuzione della partnership nel bancassurance e dopo il via libera del cda al piano di rimedio Ivass, entrambi resi noti nella tarda serata di venerdì 5 marzo, dunque a mercati chiusi.

Le due notizie eliminano sicuramente una componente di incertezza attorno alla compagnia, alla quale resta comunque da implementare la seconda tranche, da 200 milioni, di aumento di capitale sui complessivi 500 milioni richiesti dalla Vigilanza.

Per quanto riguarda la jv di bancassurance, Banco Bpm e Cattolica Ass hanno dunque raggiunto un nuovo accordo sulla prosecuzione dalla stessa - dopo lo scontro degli ultimi mesi, nato dall'esercizio della call option da parte della banca per l'acquisto della quota del 65% detenuta dalla compagnia lo scorso 15 dicembre - e sui relativi diritti di uscita. La nuova intesa prevede, a fronte della rinuncia all'esercizio della suddetta call, il riconoscimento a Banco Bpm di una call option (originariamente fissata al 2033) per l'acquisto del 65% della jv, esercitabile nei primi sei mesi del 2023, ed eventualmente posticipabile dalla banca di sei mesi in sei mesi per tre volte sino 31 dicembre 2024. Il

corrispettivo? Gli own funds della joint venture (pari a circa 340 milioni, secondo Equita), gli eventuali utili fino alla data di trasferimento delle partecipazioni, una componente fissa pari a 60 milioni, eventuali 50 milioni nel caso in cui nei quattro anni successivi all'accordo non si verifichi un cambio del controllo dell'attuale primo azionista su Cattolica. Secondo Equita l'accordo è "positivo per Banco Bpm in quanto garantisce alla banca flessibilità strategica in chiave M&A ed elimina l'incertezza derivante da un eventuale scontro legale con Cattolica, ad un costo non molto lontano rispetto alle condizione dello scorso dicembre (circa 100 milioni in più rispetto agli own funds)".

Dunque, ciò "sostiene l'appeal speculativo della banca e aumenta le probabilità di un deal con Bper, il cui primo azionista Unipol ha ultimamente ribadito l'interesse a valutare le opzioni per la creazione di un gruppo bancario più forte a condizione di essere il partner