«Cattolica, Generali tutela tutti Senza la Spa aumento a rischio»

Vittoria non vi offriva lo stesso? Per di più con un’operazione alla pari?

No, la loro base di partenza era molto più bassa. Da parte mia c’è stima e rispetto per la famiglia Acutis e per l’amministratore delegato Caldarelli. Da parte loro però non c’è stata un’offerta formalizzata. L’unica offerta formalizzata è stata quella di Generali. È vero, i colloqui andavano avanti da marzo, ma c’erano dei nodi ancora irrisolti ed erano legati ai parametri di valutazione delle società. Tanto che la proposta abbozzata da Vittoria era di gran lunga più penalizzante per soci e azionisti. La solidità di Generali, poi, è indiscussa e, in una fase come questa, avere un partner commerciale e industriale del calibro di Trieste ci offre più garanzie.

Come è possibile che Cattolica abbia subito un tale deterioramento del profilo patrimoniale? I vostri competitor hanno retto all’urto della pandemia.

Il 31 dicembre scorso avevamo una Solvency del 175%, ossia 20 o 30 punti percentuali inferiore a quella dei nostri principali competitor. L’impatto della dinamica dello spread, i tassi risk free negativi, abbinati a un modello di Solvency II che ha dimostrato di non sapere funzionare a dovere, e del quale in Europa più di qualcuno mette in dubbio l’efficacia, hanno generato il crollo. Caduta che in realtà è in linea con quella patita dai nostri competitor con la differenza però che noi partivamo da un punto più basso, poiché nel 2018 l’operazione di bancassurance siglata con BancoBpm ci ha portato 9 miliardi di riserve di cui oltre la metà in titoli di Stato italiani. Per di più quell’accordo è stato fatto a leva e questo ha inciso sulla nostra struttura del capitale. Quella partnership ci ha fatto perdere tra i 30 e i 35 punti di Solvency, con il senno di poi andava probabilmente strutturata in maniera diversa. In ogni caso, ora siamo di nuovo al 144%.

Avevate però degli strumenti di copertura che in parte sterilizzavano le dinamiche dello spread: perché avete deciso di smobilizzarli in piena crisi da Covid?