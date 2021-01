Cattolica, giovedì un nuovo consiglio. Stretta su governance e Banco Bpm Presto un head hunter per il rinnovo delle cariche dopo i rilievi dell'Ivass. Si punta anche a risolvere il nodo bancassurance entro la fine di gennaio di Laura Galvagni

Banco Bpm, il nuovo piano industriale, i rilievi Ivass e quindi la scelta di un cacciatore di teste che aiuti a mettere a punto la governance della compagnia. Cattolica fissa un nuovo appuntamento in agenda per provare a sciogliere, entro il mese di gennaio, almeno tre dei quattro nodi sul tavolo. Giovedì 21 gennaio, come da precedente calendario, il board della società, già riunito in sede straordinaria domenica 17 gennaio, terrà una nuova riunione per lavorare sulle questioni aperte.

Tra i punti...