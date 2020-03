Cattolica al lavoro su nuovi obiettivi. Ferraresi: «La cedola? Dipenderà dal Covid»

Lo farete? E in caso quando prenderete una decisione rispetto all’entità?

Il Decreto Cura Italia ci ha portati a posticipare la data dell’assemblea, appuntamento cruciale per una cooperativa come la nostra che punta a riunire fisicamente tutti i propri soci. Questo ci ha concesso di prendere tempo anche sul dividendo, seguendo peraltro le indicazioni dell’Eiopa che di fronte a questa crisi drammatica ha suggerito a tutte le compagnie prudenza. La volatilità sui mercati è molto alta e la Solvency è altrettanto erratica. Se non ci fosse stato il Covid-19, ossia non avessimo sperimentato questo genere di contesto, avremmo distribuito una cedola in linea con quella del 2018 e sono abbastanza ottimista che alla fine si possa arrivare a una decisione come questa.

La Solvency rappresenta un problema ora?

Nonostante la volatilità dei mercati è sotto controllo, non troppo distante dal dato di fine anno del 175%.

A proposito dei target di fine anno, sono confermati?

Penso che in questo momento nessuna compagnia possa confermare o non confermare qualcosa. Non ci sono clienti in agenzia e neppure in banca, questo vuol dire che nessuno compra ma allo stesso tempo nessuno riscatta. In più prevediamo una minore sinistrosità. Cosa prevarrà di più? È un po’ presto per dirlo. Di certo siamo partiti bene con il contenimento dei costi e già lo scorso anno abbiamo risparmiato 22 milioni.

State già lavorando al nuovo piano?

Inizieremo a ragionarci dalla prossima settimana. Penso che dovremmo concentrarci su alcuni progetti, senza essere dispersivi. Questa distanza sociale sarà qualcosa che ci porteremo dietro e avrà degli impatti anche su come imparare a fare business in una situazione totalmente imprevista.

Cosa ne pensa della riforma della governance proposta dal cda, alternativa anche se per certi aspetti simile a quella avanzata dai soci dissenzienti?

Non faccio parte del consiglio, sono il direttore generale con tutte le deleghe da ad. E in quanto manager posso dire che più il nome di Cattolica viene legato a turbolenze o gossip, più tutto questo fa male all’azienda. Penso che la proposta del cda vada nella direzione giusta e quindi credo che sia un bene per Cattolica.